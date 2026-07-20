20 Iulie 2026, 11:55
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Două persoane suspectate într-un dosar privind o presupusă violare, reținute în Capitală
Noaptea trecută, în Parcul Valea Morilor din Chișinău, carabinierii au reținut doi tineri suspectați de implicare într-un caz de viol.
Potrivit informațiilor oferite de autorități, după primirea sesizării privind presupusa infracțiune, forțele de ordine au identificat rapid persoanele suspectate și le-au reținut în scurt timp.
În timpul acțiunilor de urmărire penală au fost descoperite probe materiale relevante pentru anchetă.
Ulterior, persoanele reținute au fost predate Inspectoratului de Poliție sector Centru, al cărui personal continuă ancheta și stabilește toate circumstanțele incidentului.