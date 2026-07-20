Două persoane suspectate într-un dosar privind o presupusă violare, reținute în Capitală.

Potrivit informațiilor oferite de autorități, după primirea sesizării privind presupusa infracțiune, forțele de ordine au identificat rapid persoanele suspectate și le-au reținut în scurt timp.

În timpul acțiunilor de urmărire penală au fost descoperite probe materiale relevante pentru anchetă.

Ulterior, persoanele reținute au fost predate Inspectoratului de Poliție sector Centru, al cărui personal continuă ancheta și stabilește toate circumstanțele incidentului.