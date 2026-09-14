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14 Septembrie 2026, 13:54
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Două persoane au suferit arsuri în urma exploziei unei butelii de gaz în Găgăuzia

Două persoane au suferit arsuri în urma exploziei unei butelii de gaz. Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 14 septembrie, în satul Tomai din UTA Găgăuzia.

Două persoane au suferit arsuri în urma exploziei unei butelii de gaz în Găgăuzia.
Două persoane au suferit arsuri în urma exploziei unei butelii de gaz în Găgăuzia.

Potrivit datelor preliminare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, explozia s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz dintr-o butelie defectă, care se afla în bucătăria de vară. În urma deflagrației au fost deteriorate tavanul, fereastra și ușa de intrare ale încăperii cu o suprafață de 15 metri pătrați. Nu s-a produs niciun incendiu.

Au avut de suferit proprietara casei, în vârstă de 70 de ani, și fratele acesteia, în vârstă de 62 de ani. Aceștia au suferit arsuri de gradul I și II la membrele superioare și pe față. Victimele au fost transportate la spitalul raional pentru a li se acorda asistență medicală.

Toate circumstanțele incidentului urmează să fie stabilite de specialiști.

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