Două persoane au suferit arsuri în urma exploziei unei butelii de gaz în Găgăuzia.

Două persoane au suferit arsuri în urma exploziei unei butelii de gaz. Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 14 septembrie, în satul Tomai din UTA Găgăuzia.

Potrivit datelor preliminare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, explozia s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz dintr-o butelie defectă, care se afla în bucătăria de vară. În urma deflagrației au fost deteriorate tavanul, fereastra și ușa de intrare ale încăperii cu o suprafață de 15 metri pătrați. Nu s-a produs niciun incendiu.

Au avut de suferit proprietara casei, în vârstă de 70 de ani, și fratele acesteia, în vârstă de 62 de ani. Aceștia au suferit arsuri de gradul I și II la membrele superioare și pe față. Victimele au fost transportate la spitalul raional pentru a li se acorda asistență medicală.

Toate circumstanțele incidentului urmează să fie stabilite de specialiști.