Două lansatoare de grenade cu substanță explozivă, găsite asupra unui bărbat la Dubăsari.

Un locuitor de 52 de ani din satul Cocieri, raionul Dubăsari, a fost vizat într-un dosar penal după ce la domiciliul său au fost depistate două lansatoare de grenade antitanc RPG-26 și un încărcător pentru automat Kalașnikov.

Potrivit poliției, lansatoarele de grenade erau ascunse într-o placă de beton și conțineau substanță explozivă, relatează rupor.md.

Percheziția a fost efectuată de Inspectoratul Național de Investigații, împreună cu Inspectoratul de Poliție Dubăsari. La operațiune au fost atrași și specialiștii Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP. Acțiunile de urmărire penală s-au desfășurat sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Două lansatoare de grenade de model RPG-26 au fost găsite într-o placă de beton. Verificările preliminare efectuate nemijlocit la fața locului au indicat prezența substanței explozive în acestea.

De asemenea, în podul casei a fost găsit un încărcător pentru automat Kalașnikov (AKM). Acesta nu conținea cartușe.

Bărbatul este suspectat de păstrarea ilegală a armelor. Potrivit anchetei, acesta ar fi putut intenționa să le vândă pe piața neagră. În acest caz, a fost inițiată o cauză penală.