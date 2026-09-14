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rupor.md logorupor
14 Septembrie 2026, 14:14
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Două lansatoare de grenade cu substanță explozivă, găsite asupra unui bărbat la Dubăsari

Un locuitor de 52 de ani din satul Cocieri, raionul Dubăsari, a fost vizat într-un dosar penal după ce la domiciliul său au fost depistate două lansatoare de grenade antitanc RPG-26 și un încărcător pentru automat Kalașnikov.

Două lansatoare de grenade cu substanță explozivă, găsite asupra unui bărbat la Dubăsari.
Două lansatoare de grenade cu substanță explozivă, găsite asupra unui bărbat la Dubăsari.

Potrivit poliției, lansatoarele de grenade erau ascunse într-o placă de beton și conțineau substanță explozivă, relatează rupor.md.  

Percheziția a fost efectuată de Inspectoratul Național de Investigații, împreună cu Inspectoratul de Poliție Dubăsari. La operațiune au fost atrași și specialiștii Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP. Acțiunile de urmărire penală s-au desfășurat sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Două lansatoare de grenade de model RPG-26 au fost găsite într-o placă de beton. Verificările preliminare efectuate nemijlocit la fața locului au indicat prezența substanței explozive în acestea.

De asemenea, în podul casei a fost găsit un încărcător pentru automat Kalașnikov (AKM). Acesta nu conținea cartușe.

Bărbatul este suspectat de păstrarea ilegală a armelor. Potrivit anchetei, acesta ar fi putut intenționa să le vândă pe piața neagră. În acest caz, a fost inițiată o cauză penală. 

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