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14 Septembrie 2026, 15:13
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Două cazuri de transport ilegal de droguri, dejucate la PTF Palanca

Două cazuri de trafic ilegal de droguri au fost oprite pe 14 septembrie 2026, la ieșirea din Moldova în Ucraina prin punctul de control Palanca.

Două cazuri de transport ilegal de droguri, dejucate la PTF Palanca.
Două cazuri de transport ilegal de droguri, dejucate la PTF Palanca.

După cum informează Serviciul Vamal, controlul a fost efectuat în comun cu polițiștii de frontieră și colegii ucraineni.

În primul caz, câinele de serviciu pe nume Jackie a ajutat la depistarea unui bagaj suspect la un pasager dintr-un microbuz Mercedes Sprinter. Potrivit instituției, în geanta cetățeanului străin în vârstă de 29 de ani au fost găsite cinci țigări cu substanță vegetală de culoare verde, cu miros specific de cânepă, cu o masă totală de 13,7 grame, transmite rupor.md.

În al doilea caz, echipa comună a verificat bunurile personale ale unui alt cetățean străin de 29 de ani, care călătorea în calitate de pasager într-un automobil de marca Jac. După cum au precizat reprezentanții vămii, asupra acestuia au fost depistate două recipiente cu masă vegetală, cu miros specific de cânepă, cu greutatea de 2,47 și 6,83 grame, precum și un recipient cu substanță de culoare albă, presupusă cocaină, cu masa de 0,9 grame.

Toată contrabanda ridicată urmează să fie confiscată. În prezent, angajații Serviciului Vamal continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele incidentului, a determina cu exactitate natura substanțelor depistate și a întreprinde măsurile legale necesare.

Două cazuri de transport ilegal de droguri, dejucate la PTF Palanca

Două cazuri de transport ilegal de droguri, dejucate la PTF Palanca

Două cazuri de transport ilegal de droguri, dejucate la PTF Palanca

Două cazuri de transport ilegal de droguri, dejucate la PTF Palanca

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