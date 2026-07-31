Doi soți vor fi judecați în Moldova pentru contrabandă cu aproape 17 kg de hașiș din Ucraina.

Procurorii PCCOCS au trimis în instanță un dosar în privința a încă doi învinuiți — soții, care figurează în cauza privind aproape 17 kg de hașiș, adus din Ucraina prin punctul de trecere Criva în 2023.

Potrivit datelor furnizate de către serviciul de presă al PCCOCS, este vorba despre un dosar în cadrul căruia, anterior, a fost ridicat un lot de droguri.

Anterior, soțul a fost pus sub urmărire penală la solicitarea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale (PCCOCS). În iunie 2026, acesta a fost reținut în Statele Unite și adus la Chișinău. La cererea procurorilor PCCOCS, bărbatul a fost plasat imediat în arest preventiv, în așteptarea pronunțării sentinței.

Potrivit acuzației, soții au contribuit la organizarea pregătirii hașișului pentru transportul în Moldova. În particular, aceștia au organizat procurarea drogurilor, le-au păstrat ilegal în Ucraina, iar apoi au organizat confecționarea unui loc secret într-un automobil, la volanul căruia se afla femeia reținută în 2023. În mașină se aflau și doi copii ai acesteia, precum și tatăl, în calitate de pasager. Femeia susținea că transporta botox.

Conform Codului penal, contrabanda săvârșită în astfel de circumstanțe se pedepsește cu închisoare de la 4 la 10 ani. Pentru traficul ilicit de droguri, săvârșit în cadrul unei grupări criminale organizate, este prevăzută pedeapsa cu închisoare de la 7 la 15 ani.

Acum, urmează să fie pronunțată hotărârea în acest dosar de către instanța din Chișinău. Până la intrarea hotărârii judecătorești în vigoare, inculpații beneficiază de prezumția nevinovăției.

Reamintim că, recent, procurorii PCCOCS au anunțat pronunțarea unei sentințe și în privința unui alt co-organizator al contrabandei cu droguri — acesta a primit 9 ani de închisoare. Totodată, în 2024, la cererea procurorilor specializați, instanța din Edineț a condamnat femeia-șofer și încă un complice, care se ocupa de organizarea transportării drogurilor împreună cu organizatorul, recent condamnat de instanța din Chișinău.

În același timp, procurorii din cadrul oficiului nordic al PCCOCS au contestat, în fața Curții de Apel Bălți, sentința de achitare pronunțată în privința tatălui femeii condamnate. Potrivit versiunii acuzării, acesta i-a pus la dispoziție mașina pentru transportarea drogurilor. Totodată, automobilul, contrar cerințelor Codului penal, nu a fost confiscat în folosul statului.