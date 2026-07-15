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politia.md logopolitia
15 Iulie 2026, 13:05
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Doi presupuși hoți de buzunare, prinși după o serie de furturi în Chișinău

Doi bărbați, în vârstă de 54 și 55 de ani, au fost reținuți, fiind bănuiți că au comis cel puțin trei furturi din buzunare în Chișinău.

Doi presupuși hoți de buzunare, prinși după o serie de furturi în Chișinău.
Doi presupuși hoți de buzunare, prinși după o serie de furturi în Chișinău.

Activitatea infracțională a doi bărbați bănuiți de comiterea a cel puțin trei pungășii, a fost demascată de polițiștii și procurorii sectorului Centru, în comun cu ofițerii Direcției de Poliție Chișinău, anunță serviciul de presă al Inspectoratului General al Poliției.

Potrivit probelor administrate, suspecții acționau în echipă în locuri publice aglomerate, unde profitau de neatenția victimelor pentru a le sustrage portmoneele și alte bunuri. Prejudiciul cauzat depășește suma de 10.000 de lei.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, cei doi au fost identificați și reținuți pentru 72 de ore. Totodată, polițiștii au recuperat o parte din bunurile sustrase.

Conform legii, dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 4 la 7 ani.

Acțiunile de urmărire penală continuă pentru a stabili dacă cei doi sunt implicați și în alte infracțiuni similare comise pe teritoriul capitalei.

Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență în locurile aglomerate.

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