theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
deschide.md logodeschide
21 Septembrie 2026, 20:42
2 903
Copiază linkul
Link copiat

Doi moldoveni, căutați de autoritățile din Cehia și Franța, reținuți la frontieră

Doi cetățeni ai Republicii Moldova, pe numele cărora autoritățile din Cehia și Franța au emis mandate de arest, au fost depistați și reținuți la punctul de trecere a frontierei Albița.

Doi moldoveni, căutați de autoritățile din Cehia și Franța, reținuți la frontieră.
Doi moldoveni, căutați de autoritățile din Cehia și Franța, reținuți la frontieră.

Unul dintre ei este căutat pentru tâlhărie și violență, iar celălalt — pentru infracțiuni împotriva securității statului, informează Poliția de Frontieră Română, transmite deschide.md.

În primul caz, un cetățean moldovean în vârstă de 26 de ani, care călătorea ca pasager într-un microbuz, a ajuns la controlul de frontieră pentru a intra în România.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră români au stabilit că pe numele acestuia era activă o semnalare emisă de autoritățile cehe pentru punerea în executare a unui mandat de arestare. Tânărul este vizat într-un dosar privind lovirea și alte violențe, precum și tâlhăria. Se presupune că infracțiunile au fost comise pe teritoriul Cehiei.

Două ore mai târziu, în același punct de trecere, polițiștii au depistat un alt cetățean moldovean — un bărbat în vârstă de 51 de ani, care călătorea cu autobuzul.

Pe numele acestuia era activă o semnalare în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile franceze. Bărbatul este vizat într-un dosar privind infracțiuni împotriva securității statului, presupuse comise în Franța.

Ambii reținuți au fost predați echipelor operative ale Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui pentru desfășurarea procedurilor ulterioare prevăzute de lege.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
deschide.md logodeschide
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici