Doi moldoveni, căutați de autoritățile din Cehia și Franța, reținuți la frontieră.

Doi cetățeni ai Republicii Moldova, pe numele cărora autoritățile din Cehia și Franța au emis mandate de arest, au fost depistați și reținuți la punctul de trecere a frontierei Albița.

Unul dintre ei este căutat pentru tâlhărie și violență, iar celălalt — pentru infracțiuni împotriva securității statului, informează Poliția de Frontieră Română, transmite deschide.md.

În primul caz, un cetățean moldovean în vârstă de 26 de ani, care călătorea ca pasager într-un microbuz, a ajuns la controlul de frontieră pentru a intra în România.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră români au stabilit că pe numele acestuia era activă o semnalare emisă de autoritățile cehe pentru punerea în executare a unui mandat de arestare. Tânărul este vizat într-un dosar privind lovirea și alte violențe, precum și tâlhăria. Se presupune că infracțiunile au fost comise pe teritoriul Cehiei.

Două ore mai târziu, în același punct de trecere, polițiștii au depistat un alt cetățean moldovean — un bărbat în vârstă de 51 de ani, care călătorea cu autobuzul.

Pe numele acestuia era activă o semnalare în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile franceze. Bărbatul este vizat într-un dosar privind infracțiuni împotriva securității statului, presupuse comise în Franța.

Ambii reținuți au fost predați echipelor operative ale Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui pentru desfășurarea procedurilor ulterioare prevăzute de lege.