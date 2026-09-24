Doi locuitori ai Moldovei, arestați pentru organizarea trecerii ilegale a frontierei.

Angajații Poliției de Frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Edineț, Oficiul Briceni, au reținut în flagrant doi cetățeni ai Republicii Moldova.

Sunt suspectați de organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat de către doi cetățeni ai Ucrainei, transmite pulsmedia.md.

Potrivit informațiilor preliminare obținute în cadrul investigației, pentru facilitarea trecerii ilegale a frontierei, de la fiecare persoană s-ar fi cerut câte 5 000 de dolari SUA.

În urma măsurilor desfășurate, doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți pentru 72 de ore. Ulterior, la demersul procurorului, instanța a dispus în privința ambilor măsura preventivă sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 de zile.

Cazul este investigat în cadrul unui proces penal inițiat în baza art. 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal al Republicii Moldova — organizarea migrației ilegale, săvârșită de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală.

Conform legislației în vigoare, persoanele recunoscute vinovate de comiterea unei astfel de infracțiuni riscă închisoare de la 5 la 12 ani, amendă de la 6 000 la 8 000 de unități convenționale, precum și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pentru un termen de la 3 la 5 ani.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în activitatea infracțională.