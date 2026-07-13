Doi bărbați din Ialoveni, condamnați la închisoare pentru amenințarea polițiștilor
Doi bărbați din raionul Ialoveni au fost condamnați la închisoare pentru amenințări cu violență fizică la adresa polițiștilor, informează Procuratura Hâncești.
Primul incident a avut loc în seara zilei de 21 iulie 2025 într-un sat din raionul Ialoveni. Doi polițiști documentau acțiunile ilegale ale unui localnic de 45 de ani lângă poarta casei sale, când bărbatul a scos un cuțit și a început să-i amenințe, cerându-le să înceteze activitatea. În instanță, bărbatul și-a recunoscut pe deplin vina, astfel că dosarul său a fost examinat în procedură simplificată și i s-a aplicat o pedeapsă de un an de închisoare, scrie rupor.md.
Al doilea caz a avut loc pe 28 decembrie 2024 în orașul Ialoveni. În fața unui magazin local, un bărbat de 37 de ani a început să amenințe cu violență un polițist și o colegă a acestuia, care documentau comportamentul său ilegal. Bărbatul a fost reținut și dus la Inspectoratul de Poliție din Ialoveni, însă acolo a continuat să se comporte agresiv, a spart ușa de la intrarea în clădire și amenința cu răfuială fizică mai mulți polițiști aflați acolo. Pentru faptele comise în incinta inspectoratului, instanța l-a condamnat la un an și jumătate de închisoare.
Sentințele nu sunt definitive, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a hotărârilor de condamnare.