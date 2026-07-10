Doi bărbați din Capitală sunt suspectați de trafic de droguri prin Telegram.

O operațiune desfășurată de oamenii legii a dus la destructurarea unei grupări suspectate de distribuirea drogurilor în Chișinău și suburbii.

Timp de aproximativ o lună, oamenii legii au monitorizat activitatea a doi bărbați de 35 și 28 de ani, ambii din capitală. Potrivit anchetei, aceștia ar fi fost racolați într-o rețea de trafic de droguri coordonată prin intermediul aplicației Telegram, transmite politia.md.

Pentru a-și ascunde activitatea ilegală, suspecții au închiriat un apartament în Chișinău, pe care îl foloseau ca punct de depozitare, porționare și ambalare a drogurilor. Conform probelor administrate, aceștia ridicau din ascunzișuri cantități angro de substanțe interzise și le transportau în apartament, unde erau divizate în doze mai mici, apoi plasate în alte ascunzișuri, pentru a fi preluate de consumatori.

Drogurile erau ascunse în special în fâșii forestiere, parcuri și în suburbiile capitalei.

Bărbatul de 28 de ani a fost reținut în flagrant în timp ce plasa droguri în ascunzișuri. Asupra sa și la domiciliul acestuia au fost depistate mai multe pachețele cu PVP (sare), un cântar electronic de înaltă precizie, pachețele zip-lock folosite pentru ambalarea drogurilor și telefoane utilizate la coordonarea activității infracționale.

În același timp, a fost reținut în flagrant și celălalt suspect, surprins în momentul în care ridica dintr-un ascunziș un pachet cu PVP, urmând să porționeze drogurile pentru consumatori.

De asemenea, polițiștii au identificat un alt ascunziș folosit de suspecți, de unde au ridicat un pachet tot cu PVP. Valoarea estimată a substanțelor scoase din circuit depășește 100.000 de lei pe piața neagră.

Cei doi bărbați au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile și riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani.

Potrivit legii, orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.