Doi bărbați, aflați în căutare, au fost reținuți de carabinieri.

În cadrul misiunilor desfășurate de carabinierii Direcției regionale „Centru”, doi bărbați aflați în căutare au fost identificați și predați Poliției pentru continuarea procedurilor prevăzute de lege.

Ei au fost predați poliției pentru continuarea acțiunilor procedurale conform legislației, transmite noi.md

În primul caz, în urma măsurilor speciale de investigație desfășurate de Serviciul securitate internă și investigații al DR „Centru” a IGC, a fost identificat un bărbat căutat de Inspectoratul de Poliție Ciocana într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de escrocherie.

În cel de-al doilea caz, un echipaj de carabinieri aflat în misiune pe strada Ion Creangă din mun. Chișinău a observat un bărbat care consuma băuturi alcoolice într-un loc public.

În timpul legitimării, carabinierii au constatat că acesta era căutat de Inspectoratul de Poliție Sîngerei, în calitate de debitor față de stat.

Persoana a fost escortată la Inspectoratul de Poliție Buiucani.