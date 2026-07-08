theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
8 Iulie 2026, 23:00
1 385
Copiază linkul
Link copiat

Doi bărbați, aflați în căutare, au fost reținuți de carabinieri

În cadrul misiunilor desfășurate de carabinierii Direcției regionale „Centru”, doi bărbați aflați în căutare au fost identificați și predați Poliției pentru continuarea procedurilor prevăzute de lege.

Doi bărbați, aflați în căutare, au fost reținuți de carabinieri.
Doi bărbați, aflați în căutare, au fost reținuți de carabinieri.

Ei au fost predați poliției pentru continuarea acțiunilor procedurale conform legislației, transmite noi.md

În primul caz, în urma măsurilor speciale de investigație desfășurate de Serviciul securitate internă și investigații al DR „Centru” a IGC, a fost identificat un bărbat căutat de Inspectoratul de Poliție Ciocana într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de escrocherie.

În cel de-al doilea caz, un echipaj de carabinieri aflat în misiune pe strada Ion Creangă din mun. Chișinău a observat un bărbat care consuma băuturi alcoolice într-un loc public.

În timpul legitimării, carabinierii au constatat că acesta era căutat de Inspectoratul de Poliție Sîngerei, în calitate de debitor față de stat.

Persoana a fost escortată la Inspectoratul de Poliție Buiucani.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici