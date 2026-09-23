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23 Septembrie 2026, 12:42
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Directorul unei școli auto din Capitală, reținut într-un dosar privind vânzarea permiselor de conducere

Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție au reținut directorul unei școli auto din Chișinău și un presupus intermediar. Aceștia sunt suspectați de escrocherie prin folosirea funcției de serviciu.

Directorul unei școli auto din Capitală, reținut într-un dosar privind vânzarea permiselor de conducere.
Directorul unei școli auto din Capitală, reținut într-un dosar privind vânzarea permiselor de conducere.

Potrivit anchetei, suspecții au cerut de la un candidat la obținerea permisului de conducere categoria B suma de 1.500 de euro. Pentru acești bani, ei ar fi promis să influențeze membrii comisiei de examinare a Direcției de calificare a conducătorilor auto din Chișinău, scrie logos-pres.md.

Potrivit oamenilor legii, bărbații au reușit să convingă candidatul că pot conveni din timp cu examinatorii care îi vor asigura rezultatul necesar la examenele teoretic și practic.

În cadrul dosarului penal, angajații CNA au efectuat percheziții la domiciliile și în automobilele suspecților. De asemenea, acțiuni de urmărire penală au avut loc în incinta școlii auto. Oamenii legii au ridicat obiecte și documente care vor ajuta la investigarea cazului.

Ambii reținuți au fost plasați în izolatorul Centrului Național Anticorupție pentru 72 de ore.

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