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9 Iulie 2026, 17:32
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Depășire periculoasă, filmată la Orhei: Șoferul riscă să rămână fără permis

După ce pe Internet a apărut o înregistrare video în care un șofer încalcă grav regulile de circulație, ieșind pe contrasens și având un comportament agresiv pe drum, poliția a venit cu precizări.

Depășire periculoasă, filmată la Orhei: Șoferul riscă să rămână fără permis.
Depășire periculoasă, filmată la Orhei: Șoferul riscă să rămână fără permis.

Incidentul a avut loc pe 5 iulie pe traseul R-6, în raionul Orhei.

Șoferul automobilului Skoda a fost identificat. Este un tânăr de 19 ani din raionul Criuleni.

Pentru încălcările comise, pe numele tânărului a fost întocmit un proces-verbal pentru comportament agresiv în trafic. Materialele au fost înaintate instanței cu propunerea de a suspenda dreptul de a conduce mijloace de transport pe o perioadă de la șase luni până la un an.

Poliția reamintește că respectarea Regulamentului circulației rutiere este esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Conducerea agresivă pune în pericol viețile oamenilor și nu va rămâne nepedepsită.

Sursă
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