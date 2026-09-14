Crimă într-un subsol în sectorul Râșcani: Instanța l-a condamnat pe făptaș la 12 ani de închisoare.

Un locuitor al Chișinăului a primit o condamnare la 12 ani de închisoare pentru uciderea brutală a unui om de serviciu pe care îl cunoștea și pentru un atac cu cuțitul asupra unor polițiști.

Potrivit Procuraturii, infracțiunea a avut loc la 1 martie 2026, în subsolul unei case din Capitală, de pe bulevardul Moscovei, unde bărbații se adăposteau temporar, relatează rupor.md.

Conform informațiilor instituției, condamnatul în vârstă de 40 de ani și victima în vârstă de 61 de ani se cunoșteau de mulți ani, lucrau ca măturători și se întâlneau periodic. După ce au consumat alcool împreună, între ei a izbucnit un conflict, în timpul căruia agresorul de 40 de ani a bătut victima cu mâinile și picioarele, apoi a înjunghiat-o în gât. În urma rănii primite, victima a murit pe loc.

La început, făptașul a încercat să șteargă urmele: s-a prezentat singur la inspectoratul de poliție și a declarat că un necunoscut l-ar fi atacat pe cunoscutul său în subsol, iar el însuși și-ar fi rănit mâna în încercarea de a interveni. Totuși, după ce grupa operativă s-a deplasat la locul crimei, bărbatul și-a schimbat declarațiile și a recunoscut fapta.

După cum au precizat procurorii, în timpul discuției cu oamenii legii, acesta s-a apropiat de cadavru, a luat acel cuțit și a început să-i amenințe pe polițiști cu omorul și sinuciderea, după care a încercat să fugă. Întrucât bărbatul nu reacționa la somațiile de a se opri și reprezenta o amenințare reală, forțele de ordine au tras câteva focuri de avertisment în aer, după care agresorul a aruncat arma și a fost reținut.

În cadrul procesului de judecată, inculpatul nu și-a recunoscut vina. După cum menționează oamenii legii, anterior acesta fusese deja condamnat pentru răpire de persoană, violarea domiciliului și nesupunere violentă față de administrația instituției penitenciare.