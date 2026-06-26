Crimă comisă în Capitală, descoperită după două decenii: Ucigașul s-ar fi autodenunțat.

O crimă comisă acum două decenii a fost descoperită, după ce făptașul s-a autodenunțat. Osemintele victimei au fost găsite ieri, 25 iunie curent.

Potrivit informațiilor preliminare, făptașul, un bărbat în vârstă de 50 de ani, ar fi comunicat oamenilor legii că la sfârșitul anului 2007, acesta se afla în stare de ebrietate și ar fi snopit în bătaie un bărbat până l-a lăsat fără suflare, pe teritoriul fostului hotel Struguraș din Chișinău, transmite pulsmedia.md.

Totodată, acesta a mai adăugat că pentru a ascunde urmele crimei, ar fi aruncat cadavrul bărbatului într-o fântână de pe strada Șoseaua Hâncești.

La fața locului, unde bărbatul a ascuns cadavrul acum 20 de ani, a fost solicitată intervenția salvatorilor, iar ultimii au scos la suprafață osemintele victimei. Acestea au fost transmise la Centrul de Medicină Legală pentru a fi supuse expertizei de laborator.

Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care a fost comisă crima, dar și identitate victimei.