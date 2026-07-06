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rupor.md logorupor
6 Iulie 2026, 16:04
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Contrabanda unui lot de mărfuri din Odesa, oprită la postul vamal Palanca

O operațiune de contrabandă care implica un transport de mărfuri din Odesa a fost oprită la postul vamal Palanca.

Contrabanda unui lot de mărfuri din Odesa, oprită la postul vamal Palanca.
Contrabanda unui lot de mărfuri din Odesa, oprită la postul vamal Palanca.

Șoferul și pasagerii vehiculului au încercat să introducă ilegal în Moldova bunuri, inclusiv medicamente injectabile, ascunzându-le în portbagaj.

La trecerea frontierei, șoferul și pasagerii au declarat că nu transportă bunuri supuse declarării. Totuși, în timpul controlului fizic al vehiculului, vameșii au descoperit în portbagaj huse pentru telefoane mobile, medicamente injectabile și produse cosmetice diverse, transmite rupor.md.

În prezent, bunurile au fost confiscate în cadrul anchetei, iar organele de drept stabilesc detaliile incidentului pentru a lua măsurile ulterioare.

Poliția de frontieră reamintește necesitatea respectării regulilor de trecere a frontierei și cooperarea cu autoritățile pentru menținerea ordinii și siguranței.

Sursă
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