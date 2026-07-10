Contrabandă cu obiecte de anticariat: Ceasuri vechi, confiscate la frontiera cu Moldova.

Grănicerii și vameșii ucraineni au descoperit un ceas de buzunar vechi în portbagajul unui străin la punctul de control „Mamaliga” de la granița cu Moldova, informează detașamentul de grăniceri Cernăuți.

La volanul mașinii se afla un cetățean german care se îndrepta spre Moldova. În portbagajul automobilului său, inspectorii au găsit cinci ceasuri de buzunar de diferite dimensiuni, care prezentau semne evidente de vechime, transmite rupor.md.

Vameșii au întocmit un proces-verbal privind descoperirea acestor obiecte. În prezent, valorile au fost confiscate, iar un răspuns final cu privire la adevărata lor semnificație istorică și culturală va fi oferit de o expertiză specializată.

Exportul unor astfel de valori culturale din Ucraina este strict reglementat de legislație, astfel că pentru trecerea lor peste graniță sunt obligatorii evaluarea expertă și o autorizație specială.