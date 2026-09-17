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rupor.md logorupor
17 Septembrie 2026, 13:02
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Cinci păsări incluse în Cartea Roșie a Moldovei, ucise: A fost deschis un dosar penal

Ministerul Mediului a calificat uciderea a cinci păsări incluse în Cartea Roșie, la Rîșcani, drept „braconaj pur și infracțiune penală”.

Cinci păsări incluse în Cartea Roșie a Moldovei, ucise: A fost deschis un dosar penal.
Cinci păsări incluse în Cartea Roșie a Moldovei, ucise: A fost deschis un dosar penal.

Poliția a început o anchetă, iar de la suspecți au fost deja ridicate trei arme, scrie rupor.md.

Expertizele balistică și veterinară au depistat alice în corpurile păsărilor. Potrivit ministerului, valoarea prejudiciului cauzat depășește pragul prevăzut pentru o contravenție administrativă, astfel că incidentul va fi investigat în cadrul unui dosar penal.

„Cei care comit asemenea cruzimi împotriva naturii trebuie să primească cea mai severă pedeapsă posibilă”, au subliniat reprezentanții instituției. Ministerul a promis că va urmări ca ancheta să fie dusă până la capăt.

Cinci păsări incluse în Cartea Roșie a Moldovei, ucise: A fost deschis un dosar penal

Cinci păsări incluse în Cartea Roșie a Moldovei, ucise: A fost deschis un dosar penal

Cinci păsări incluse în Cartea Roșie a Moldovei, ucise: A fost deschis un dosar penal

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