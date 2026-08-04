Cinci cetățeni din Uzbekistan au fost plasați în centrul de cazare temporară din Moldova.

În baza hotărârilor instanței de judecată din Cahul, cinci cetățeni ai Uzbekistanului au fost plasați în Centrul de cazare temporară a străinilor al Inspectoratului General pentru Migrație.

Ulterior, aceștia urmează a fi expulzați de pe teritoriul Republicii Moldova.

O astfel de măsură a fost adoptată după ce persoanele vizate nu au respectat anterior deciziile privind întoarcerea voluntară, emise de Inspectoratul General pentru Migrație.

La 25 iunie 2026, angajații Direcției regionale din Iujnoe a Inspectoratului General pentru Migrație au efectuat o verificare pe un șantier din municipiul Comrat, unde au depistat cinci cetățeni ai Uzbekistanului care desfășurau activități de muncă fără documente permisive necesare, eliberate de autoritatea competentă pentru străini.

În privința acestora au fost întocmite procese-verbale cu privire la o contravenție administrativă pentru desfășurarea activității de muncă fără drept legal de a munci. Totodată, au fost emise decizii privind expulzarea lor de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a fost instituită o interdicție de intrare în țară pe o perioadă de trei ani.

Deoarece cetățenii străini nu și-au îndeplinit în mod voluntar obligația de a părăsi teritoriul Republicii Moldova, Direcția regională din Iujnoe a Inspectoratului General pentru Migrație s-a adresat instanței judecătorești din Cahul cu o cerere privind plasarea lor în custodie publică.

Autoritatea reamintește din nou cetățenilor străini necesitatea de a respecta regulile de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a evita aplicarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare.