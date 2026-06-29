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politia.md logopolitia
29 Iunie 2026, 18:52
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Cinci cazuri de fraude telefonice în weekend: Prejudiciul a depășit 600.000 de lei

Poliția Moldovei a înregistrat în weekend cinci cazuri de înșelăciune prin telefon.

Cinci cazuri de fraude telefonice în weekend: Prejudiciul a depășit 600.000 de lei.
Cinci cazuri de fraude telefonice în weekend: Prejudiciul a depășit 600.000 de lei.

Daunele totale cauzate de aceste episoade au depășit 600.000 de lei. Unul dintre incidente a avut loc în ultimele zile, iar alte patru au fost raportate ulterior de victime, deși infracțiunile au fost comise anterior.

Potrivit datelor organelor de drept, infractorii se prezintă drept angajați ai diferitelor instituții în care cetățenii au în mod obișnuit încredere — Serviciul de Informații și Securitate, Banca Națională a Moldovei, Poliție, executorii judecătorești sau bănci.

Sub diferite pretexte, escrocii conving oamenii că economiile lor sunt în pericol și cer urgent să predea bani sau bunuri pentru presupuse „verificări”, „protecție” sau „asigurarea securității”.

Poliția menționează că, datorită vigilenței cetățenilor, în aceeași perioadă au fost prevenite 226 de tentative de înșelăciune, ceea ce a permis evitarea unor pierderi financiare semnificative.

Într-unul dintre cazuri, victima s-a adresat Poliției abia după aproape 25 de zile de la comiterea infracțiunii, ceea ce a redus semnificativ șansele de recuperare a banilor. În alt caz, sesizarea la timp a permis prevenirea unor daune de peste 158.000 de lei.

Organele de drept reamintesc că nicio instituție de stat sau bancă nu solicită prin telefon date personale, parole, coduri de acces sau transmiterea de bani pentru „protecția” acestora. Cetățenilor li se recomandă să întrerupă imediat apelurile suspecte și să le raporteze Poliției.

Sursă
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