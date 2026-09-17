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unimedia.info logounimedia
17 Septembrie 2026, 07:32
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Cinci bărbați mascați au dat buzna într-o parcare din Chișinău și au furat un BMW

Bărbați mascați și înarmați cu bâte au pătruns în miez de noapte într-o parcare din Capitală și au furat un BMW. Întreaga operațiune a fost surprinsă de camerele de supraveghere.

Cinci bărbați mascați au dat buzna într-o parcare din Chișinău și au furat un BMW.
Cinci bărbați mascați au dat buzna într-o parcare din Chișinău și au furat un BMW.

Incidentul s-ar fi produs în noaptea de 17 septembrie a acestui an. În imaginile surprinse de camere se vede cum cinci persoane cu fețele acoperite și cu bâte în mâini pătrund pe teritoriul unei parcări, scrie unimedia.info.

Doi dintre ei se îndreaptă direct spre BMW și încep să spargă geamul automobilului. În același timp, un alt membru al grupului se apropie de încăperea paznicului și ține ușa, iar ceilalți doi se îndreaptă spre poarta parcării și o deschid.

Suspecții au acționat rapid, după care au părăsit parcarea la volanul automobilului furat.

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