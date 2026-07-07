Cetățeni moldoveni, printre victimele unei rețele internaționale de trafic de persoane.

În cadrul unei operațiuni globale organizate de România și Austria, au fost reținuți traficanți de persoane pe mai multe continente. Au fost identificate peste 2.000 de victime, printre care și cetățeni ai Republicii Moldova.

În cadrul unei operațiuni ample împotriva rețelelor internaționale de trafic de persoane, poliția din 59 de state a reținut peste o mie de persoane la nivel mondial. Reținerile au avut loc pe parcursul a cinci zile în Africa, America de Nord și de Sud, Europa și Asia, se arată într-un comunicat de presă al Interpolului, publicat luni, 6 iulie, transmite dw.com.

Operațiunea cu numele de cod „Ținta Globală” (Global Chain) a fost organizată de autoritățile din România și Austria, sub coordonarea Interpolului, Europolului, Ameripolului și Agenției Europene pentru Controlul Frontierei Frontex.

Au fost identificate peste 2.000 de victime ale traficului de persoane

Potrivit Interpolului, au fost identificate în total peste două mii de victime, care, printre altele, erau forțate să practice prostituția, cerșetoria sau chiar să participe la activități infracționale.

Majoritatea victimelor sunt cetățeni ai Argentinei, Columbiei, Venezuelei, Moldovei și Nepalului. Dintre aceștia, 10% erau minori. Infractorii selectau în mod intenționat victime din grupuri vulnerabile ale populației. Folosind înșelăciunea sau constrângerea, oamenii erau trimiși în alte țări și chiar pe alte continente, se arată în comunicatul Interpolului.

În special, în Brazilia a fost destructurată o rețea infracțională internațională care trimitea oameni în Cambodgia, unde erau forțați să muncească în centre implicate în fraude pe internet. În Belgia au fost reținute 17 persoane suspectate de recrutarea minorilor prin internet și de forțarea acestora să practice prostituția în Belgia și Franța.

Interpol a declarat că traficul de persoane rămâne una dintre cele mai profitabile și răspândite forme de criminalitate organizată la nivel mondial. „Răspunsul nostru trebuie să fie la fel de global, coordonat și fără compromisuri”, au subliniat reprezentanții organizației.