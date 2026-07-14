Cetățeni din Tunisia au aruncat cu pietre, au bătut și au jefuit un moldovean în Italia.

În orașul italian Moliano Veneto, doi infractori au atacat pe stradă un cetățean moldovean de 25 de ani, l-au bătut cu picioarele și i-au furat banii și telefoanele.

Carabinierii au reținut deja unul dintre suspecți, un cetățean tunisian de 26 de ani, iar complicele său este căutat în prezent. Judecătoria din Treviso a emis un mandat de arestare pentru atacator, care este acuzat și de o altă infracțiune similară, transmite rupor.md.

Atacul asupra cetățeanului moldovean a avut loc în seara zilei de 26 iunie. Infractorii au început prin a arunca pietre în bărbat, iar când acesta a căzut la pământ, l-au lovit cu picioarele și pumnii. Într-un final, atacatorii au furat de la victimă două telefoane mobile și i-au luat din portofel aproximativ 500 de euro.

Ulterior s-a aflat că tunisianul arestat, fără domiciliu stabil, este implicat într-un atac similar comis cu o zi înainte. În noaptea de 25 iunie, el, împreună cu un complice, au lovit cu o sticlă în față un bucătar din Bangladesh și au bătut un localnic de 63 de ani, care a încercat să ia apărarea victimei. Poliția continuă căutările celui de-al doilea atacator, un conațional de 20 de ani al infractorului reținut.