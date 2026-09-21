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21 Septembrie 2026, 14:16
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Cetățeni ai Ucrainei și Germaniei obligau fete din țările CSI să practice prostituția în Capitală

Ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, împreună cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au deconspirat activitatea unui grup suspectat de organizarea și înlesnirea practicării prostituției în Chișinău.

Cetățeni ai Ucrainei și Germaniei obligau fete din țările CSI să practice prostituția în Capitală.
Cetățeni ai Ucrainei și Germaniei obligau fete din țările CSI să practice prostituția în Capitală.

Potrivit anchetei, mai multe femei tinere din Ucraina, Rusia, Brazilia, Kazahstan, Kârgâzstan și Moldova erau cazate în apartamente oferite de membrii grupării.

În cadrul investigației, pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” au fost reținute pentru 72 de ore două persoane — o cetățeancă a Ucrainei și un cetățean al Germaniei.

Investigația continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în activitatea grupării.

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