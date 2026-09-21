Cetățeni ai Ucrainei și Germaniei obligau fete din țările CSI să practice prostituția în Capitală

Ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, împreună cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au deconspirat activitatea unui grup suspectat de organizarea și înlesnirea practicării prostituției în Chișinău.

Cetățeni ai Ucrainei și Germaniei obligau fete din țările CSI să practice prostituția în Capitală.