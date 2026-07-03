Cetățean moldovean, reținut la punctul de control Albița cu o mașină furată din Italia.

Un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat recent din Italia a fost depistat și indisponibilizat de polițiștii de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Albița.

Cazul a avut loc pe 30 iunie, în jurul orei 17:30. La Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control un bărbat de 43 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care conducea un autoturism fabricat în anul 2021, transmite stiri.md.

În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la situația juridică a autovehiculului, motiv pentru care au efectuat controale suplimentare.

Astfel, oamenii legii au constatat că autoturismul figura în bazele de date ca bun căutat pentru a fi confiscat, în urma unei semnalări introduse de autoritățile din Italia începând cu data de 28 iunie 2026.

Întrebat despre cele constatate, bărbatul a declarat că nu știa că autoturismul este furat sau implicat în vreun litigiu.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări în acest caz pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, iar autovehiculul a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.