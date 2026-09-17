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agora.md logoagora
17 Septembrie 2026, 10:52
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Caz de presupus abuz sexual asupra unei minore: Poliția a pornit o cauză penală

Poliția anunță că investighează un presupus caz de violență sexuală asupra unei minore. În acest caz a fost deschis un dosar penal.

Caz de presupus abuz sexual asupra unei minore: Poliția a pornit o cauză penală.
Caz de presupus abuz sexual asupra unei minore: Poliția a pornit o cauză penală.

Precizările au fost făcute de oamenii legii după ce mama minorei a relatat public despre acest caz, declarând că organele de drept „ridică din umeri” și că, presupus, nu întreprind acțiunile necesare pentru investigarea cazului și protejarea copilului, scrie agora.md.

Potrivit oamenilor legii, sesizarea privind presupusele fapte a fost recepționată la 28 mai anul curent.

„În regim prioritar a fost dispusă și efectuată expertiza medico-legală a minorei. Potrivit concluziei acesteia, nu au fost identificate semne care să confirme producerea unui act sexual”, informează IGP.

La rândul său, mama copilului prezintă o altă versiune a rezultatelor expertizei medico-legale. Femeia susține public că expertiza ar fi identificat semne compatibile cu violența sexuală.

Oamenii legii mai comunică faptul că, în cadrul urmăririi penale, au fost audiate persoane implicate în dosar și mai mulți martori, iar minora a fost audiată în condiții speciale.

„O persoană a fost identificată și audiată în calitate de bănuit. Aceasta nu recunoaște comiterea faptelor investigate. Pentru clarificarea tuturor circumstanțelor au fost dispuse examinări și expertize specializate, inclusiv evaluarea psihologică și expertiza psihiatrică a minorei”, informează IGP.

La rândul său, mama copilului declară că atât ea, cât și minora se simt în pericol. Femeia se întreabă, de asemenea, de ce nu au fost luate măsuri împotriva presupusului agresor.

„Nu a fost reținut din cauza lipsei de probe. Persoana s-a prezentat la citație — bine, o lăsăm în libertate. În ceea ce privește siguranța mea și a copilului, mi s-a comunicat succint, clar și exhaustiv: dacă se va întâmpla ceva, dacă această persoană sau alte persoane vor întreprinde anumite acțiuni, adresați-vă la poliție”, a relatat femeia.

IGP precizează că investigațiile continuă sub conducerea procurorului, iar polițiștii desfășoară acțiunile procesuale necesare pentru acumularea probelor și stabilirea tuturor circumstanțelor.

Menționăm că orice persoană bănuită este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

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