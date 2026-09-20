Caz de braconaj la Călărași: O căprioară de doi ani a fost împușcată.

În raionul Călărași a fost înregistrat un caz de braconaj. În apropierea satului Novaci, lângă traseul Călărași–Ungheni, a fost găsită o căprioară împușcată.

Potrivit datelor preliminare ale serviciilor de mediu, animalul împușcat avea aproximativ doi ani, scrie rupor.md

Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 septembrie. La fața locului au ajuns inspectorii de mediu, care au implicat grupul operativ al Inspectoratului de Poliție Călărași în examinarea cazului.

Oamenii legii au efectuat deja o examinare minuțioasă a teritoriului. Cadavrul căprioarei a fost ridicat și transmis pentru expertiză. În prezent, poliția stabilește toate circumstanțele incidentului. Identitatea braconierilor nu a fost stabilită deocamdată, aceștia fiind căutați.