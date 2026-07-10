theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
stiri.md logostiri
10 Iulie 2026, 22:05
15
Copiază linkul
Link copiat

Carabinierii au depistat patru cazuri în care mai multe persoane aveau asupra lor substanțe suspecte

Carabinierii au depistat, în această săptămână, patru cazuri în care mai multe persoane aveau asupra lor substanțe suspecte.

Carabinierii au depistat patru cazuri în care mai multe persoane aveau asupra lor substanțe suspecte.
Carabinierii au depistat patru cazuri în care mai multe persoane aveau asupra lor substanțe suspecte.

Incidentele au fost înregistrate la Bălți, Chișinău și în apropierea complexului OrheiLand, iar toate materialele ridicate urmează să fie expertizate.

Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, cazurile au fost depistate în timpul misiunilor de menținere a ordinii și securității publice, transmite stiri.md.

La Bălți au fost înregistrate două cazuri. În primul, carabinierii Direcției regionale „Nord” au observat un bărbat cu un comportament suspect, iar în urma verificărilor au găsit asupra lui un pachețel cu o substanță cristalizată de culoare albă.

În cel de-al doilea caz, asupra unei femei a fost depistat un pachet de tip zip-lock în care se aflau 41 de pachețele ce conțineau substanțe de proveniență necunoscută.

În municipiul Chișinău, un echipaj al Direcției regionale „Centru” a depistat un tânăr de 23 de ani care a declarat că deține asupra sa substanțe interzise. Cazul a fost preluat de Poliție pentru documentare.

Un alt incident a avut loc în apropierea complexului OrheiLand. Carabinierii au observat două persoane al căror comportament le-a trezit suspiciuni, iar în urma verificărilor au găsit asupra acestora un pachet de tip zip-lock cu o substanță cristalină, asemănătoare drogurilor sintetice.

În toate cazurile, la fața locului au fost solicitate echipaje ale Poliției. Substanțele depistate au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizelor de specialitate.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Inspectoratul General de Carabinieri precizează că va continua să intervină în situațiile care pot pune în pericol siguranța cetățenilor.

Sursă
stiri.md logostiri
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici