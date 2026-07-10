Carabinierii au depistat patru cazuri în care mai multe persoane aveau asupra lor substanțe suspecte.

Carabinierii au depistat, în această săptămână, patru cazuri în care mai multe persoane aveau asupra lor substanțe suspecte.

Incidentele au fost înregistrate la Bălți, Chișinău și în apropierea complexului OrheiLand, iar toate materialele ridicate urmează să fie expertizate.

Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, cazurile au fost depistate în timpul misiunilor de menținere a ordinii și securității publice, transmite stiri.md.

La Bălți au fost înregistrate două cazuri. În primul, carabinierii Direcției regionale „Nord” au observat un bărbat cu un comportament suspect, iar în urma verificărilor au găsit asupra lui un pachețel cu o substanță cristalizată de culoare albă.

În cel de-al doilea caz, asupra unei femei a fost depistat un pachet de tip zip-lock în care se aflau 41 de pachețele ce conțineau substanțe de proveniență necunoscută.

În municipiul Chișinău, un echipaj al Direcției regionale „Centru” a depistat un tânăr de 23 de ani care a declarat că deține asupra sa substanțe interzise. Cazul a fost preluat de Poliție pentru documentare.

Un alt incident a avut loc în apropierea complexului OrheiLand. Carabinierii au observat două persoane al căror comportament le-a trezit suspiciuni, iar în urma verificărilor au găsit asupra acestora un pachet de tip zip-lock cu o substanță cristalină, asemănătoare drogurilor sintetice.

În toate cazurile, la fața locului au fost solicitate echipaje ale Poliției. Substanțele depistate au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizelor de specialitate.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Inspectoratul General de Carabinieri precizează că va continua să intervină în situațiile care pot pune în pericol siguranța cetățenilor.