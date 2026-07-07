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pulsmedia
7 Iulie 2026, 11:30
14 247
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Cadavrul unui bărbat în stare de putrefacție, găsit într-un parc din sectorul Botanica

Poliția a fost alertată, după ce o persoană a depistat un cadavru. Descoperirea macabră a avut loc pe 6 iulie, în jurul orei 19:30, într-un parc din proximitatea centrului comercial Jumbo, din sectorul Botanica al Capitalei.

Cadavrul unui bărbat în stare de putrefacție, găsit într-un parc din sectorul Botanica.
Cadavrul unui bărbat în stare de putrefacție, găsit într-un parc din sectorul Botanica.

Potrivit informațiilor preliminare, la fața locului oamenii legii au stabilit că ar fi vorba despre cadavrul unui bărbat, în vârstă de aproximativ 54-50 de ani, dar a cărui identitate nu a fost stabilită. Cadavrul ar fi fost dezgolit și s-ar fi aflat în stare de putrefacție, transmite pulsmedia.md.

Medicul-legist venit la fața locului, în urma examinării vizuale a cadavrului nu a stabilit pe suprafața acestuia semne de moarte violentă. 

Acesta a fost transportat la Centrul de Medicină Legală pentru a fi supus expertizelor de laborator, în urma cărora se va stabili cu exactitate circumstanțele în care a survenit decesul.

Sursă
pulsmedia
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