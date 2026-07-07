Cadavrul unui bărbat în stare de putrefacție, găsit într-un parc din sectorul Botanica.

Poliția a fost alertată, după ce o persoană a depistat un cadavru. Descoperirea macabră a avut loc pe 6 iulie, în jurul orei 19:30, într-un parc din proximitatea centrului comercial Jumbo, din sectorul Botanica al Capitalei.

Potrivit informațiilor preliminare, la fața locului oamenii legii au stabilit că ar fi vorba despre cadavrul unui bărbat, în vârstă de aproximativ 54-50 de ani, dar a cărui identitate nu a fost stabilită. Cadavrul ar fi fost dezgolit și s-ar fi aflat în stare de putrefacție, transmite pulsmedia.md.

Medicul-legist venit la fața locului, în urma examinării vizuale a cadavrului nu a stabilit pe suprafața acestuia semne de moarte violentă.

Acesta a fost transportat la Centrul de Medicină Legală pentru a fi supus expertizelor de laborator, în urma cărora se va stabili cu exactitate circumstanțele în care a survenit decesul.