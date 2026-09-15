Cadavrul unei eleve de 17 ani, descoperit în curtea unui bloc de locuit din Capitală.

În curtea unui bloc de locuințe din sectorul Botanica al Capitalei a fost descoperit cadavrul unei fete de 17 ani, cu urme de cădere de la înălțime. Potrivit poliției, incidentul s-a produs în dimineața zilei de 14 septembrie.

Potrivit informațiilor oferite de organele de drept, sesizarea privind incidentul a parvenit la poliție pe 14 septembrie, în jurul orei 06:35. Tânăra decedată, născută în 2008, era elevă în clasa a XII-a la unul dintre liceele din Chișinău. În timpul examinării medico-legale preliminare, pe corpul minorei au fost constatate traumatisme caracteristice căderii de la înălțime, scrie rupor.md.

„Toate circumstanțele celor întâmplate, precum și cauza exactă a decesului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei și în urma rezultatelor expertizei medico-legale”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Cristina Talpă.

Instituția a subliniat că informațiile prezentate sunt preliminare și pot fi modificate pe parcursul investigațiilor ulterioare.