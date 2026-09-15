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rupor.md logorupor
15 Septembrie 2026, 13:26
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Cadavrul unei eleve de 17 ani, descoperit în curtea unui bloc de locuit din Capitală

În curtea unui bloc de locuințe din sectorul Botanica al Capitalei a fost descoperit cadavrul unei fete de 17 ani, cu urme de cădere de la înălțime. Potrivit poliției, incidentul s-a produs în dimineața zilei de 14 septembrie.

Cadavrul unei eleve de 17 ani, descoperit în curtea unui bloc de locuit din Capitală.
Cadavrul unei eleve de 17 ani, descoperit în curtea unui bloc de locuit din Capitală.

Potrivit informațiilor oferite de organele de drept, sesizarea privind incidentul a parvenit la poliție pe 14 septembrie, în jurul orei 06:35. Tânăra decedată, născută în 2008, era elevă în clasa a XII-a la unul dintre liceele din Chișinău. În timpul examinării medico-legale preliminare, pe corpul minorei au fost constatate traumatisme caracteristice căderii de la înălțime, scrie rupor.md.

„Toate circumstanțele celor întâmplate, precum și cauza exactă a decesului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei și în urma rezultatelor expertizei medico-legale”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Cristina Talpă.

Instituția a subliniat că informațiile prezentate sunt preliminare și pot fi modificate pe parcursul investigațiilor ulterioare.

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