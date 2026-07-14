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rupor.md logorupor
14 Iulie 2026, 19:00
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Butelii cu freon tăinuite, depistate într-un camion la granița cu R. Moldova

Vameșii au oprit o tentativă de scoatere ilegală din Republica Moldova în Germania a două butelii cu freon.

Butelii cu freon tăinuite, depistate într-un camion la granița cu R. Moldova.
Butelii cu freon tăinuite, depistate într-un camion la granița cu R. Moldova.

Despre aceasta informează Serviciul Vamal, precizând că marfa nedeclarată, cu o greutate totală de peste 27 de kilograme, a fost descoperită în cabina unui camion în timpul scanării, transmite rupor.md.

Contrabanda era transportată de un cetățean străin în vârstă de 59 de ani, aflat la volanul unui camion Iveco Magirus. La postul vamal Costești, șoferul le-a declarat vameșilor că nu transportă nimic care ar trebui declarat. Totuși, în urma verificării camionului cu ajutorul aparatului cu raze X, inspectorii au observat obiecte suspecte în cabină.

Controlul fizic ulterior a confirmat suspiciunile angajaților vamali. Din cabină au fost ridicate două butelii cu freon, câte 13,6 kg fiecare, transportul căreia este strict reglementat, întrucât substanța afectează stratul de ozon și mediul înconjurător.

Pe numele cetățeanului străin a fost întocmit un proces-verbal, conform căruia riscă o pedeapsă pentru încălcarea regulilor de transportare a substanțelor reglementate și pentru ascunderea mărfurilor de controlul vamal.

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