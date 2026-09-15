Bijuterii și articole din argint nedeclarate, descoperite la Aeroportul Chișinău.

Angajații postului vamal al Aeroportului Internațional Chișinău, împreună cu polițiștii de frontieră, au documentat trei cazuri de transportare a bunurilor fără declararea acestora, în conformitate cu cerințele legislației.

Bunurile au fost depistate în timpul verificării bagajelor pasagerilor. Printre acestea se numără bijuterii din metale prețioase, monede și figurine din argint, transmite customs.gov.md.

Primul caz a fost înregistrat la cursa Chișinău — Tivat. În bagajul unei cetățene a Ucrainei, în vârstă de 59 de ani, au fost descoperite 10 bijuterii din metale prețioase, nedeclarate autorității vamale.

Într-un alt caz, la cursa Chișinău — Istanbul, în bagajul unui cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 45 de ani, au fost descoperite 21 de monede din argint. Acestea erau ascunse printre haine și nu au fost declarate autorității vamale.

Al treilea caz a fost înregistrat la cursa Chișinău — Amsterdam. În bagajul unui cetățean al Ucrainei, în vârstă de 44 de ani, vameșii au descoperit 15 figurine din argint, cu o greutate totală de 98 de grame, care nu au fost declarate la trecerea prin controlul vamal.

Bunurile au fost ridicate și pot fi confiscate, iar contravenienții riscă sancțiuni administrative, în conformitate cu legislația în vigoare.