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noi.md logonoi
29 Iunie 2026, 23:05
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Bijuterii de lux de 50.000 de dolari, nedeclarate la intrarea în Moldova

Serviciul Vamal anchetează cazul unei femei sosite din Dubai, în bagajul căreia au fost descoperite bijuterii de lux nedeclarate la intrarea în Republica Moldova.

Bijuterii de lux de 50.000 de dolari, nedeclarate la intrarea în Moldova.
Bijuterii de lux de 50.000 de dolari, nedeclarate la intrarea în Moldova.

Vameșii de la aeroport au verificat bagajul unei cetățene străine care a sosit în Republica Moldova cu un zbor din Dubai. Potrivit Serviciului Vamal, pasagera a ales culoarul verde de control, destinat persoanelor care nu transportă bunuri ce trebuie declarate, transmite noi.md.

În timpul verificării, scanarea bagajului a arătat prezența unor obiecte care necesită o verificare suplimentară. În bagajul ei au fost descoperite mai multe bijuterii de lux din aur alb, încrustate cu diamante, a căror valoare estimativă este de aproximativ 50.000 de dolari. Pe lângă bijuterii, în bagaj se aflau și mai multe cutii ale aceleiași mărci. Toate aceste obiecte nu au fost declarate autorităților vamale, ceea ce contravine normelor legislative privind introducerea bunurilor în țară.

Serviciul Vamal informează că femeia a fost atrasă la răspundere pentru încălcarea legislației vamale, iar toate circumstanțele cazului vor fi examinate conform procedurii legale.

Bijuterii de lux de 50.000 de dolari, nedeclarate la intrarea în Moldova

Bijuterii de lux de 50.000 de dolari, nedeclarate la intrarea în Moldova

Bijuterii de lux de 50.000 de dolari, nedeclarate la intrarea în Moldova

Sursă
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