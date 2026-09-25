Bărbați suspectați de livrarea drogurilor din Franța în Moldova, reținuți de oamenii legii.

Ofițerii Direcției Antidrog și procurorii sectorului Botanica au contracarat activitatea unui grup care furniza droguri din Franța în Moldova.

Substanțele interzise erau ascunse în produse alimentare și expediate cu autobuze de cursă.

Despre acest lucru informează Inspectoratul General al Poliției, transmite rupor.md.

Oamenii legii au documentat timp de două luni activitatea a trei bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 41 de ani. Aceștia comandau hașiș și pastile Subutex de la un cunoscut din Franța, care le ascundea în ambalaje de produse alimentare și le trimitea în Moldova cu autobuze de rută pe traseul Franța — Chișinău. La Chișinău, coletele erau preluate de un membru al grupării în vârstă de 35 de ani, care le transmitea celorlalți doi complici, iar aceștia vindeau marfa direct din mână în mână.

Poliția i-a reținut pe toți trei la Chișinău. Doi au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să vândă un lot unui agent sub acoperire, iar al treilea a fost reținut în momentul în care primea coletul din autobuz. În timpul perchezițiilor la domiciliile suspecților, poliția a ridicat hașiș, pastile, cântare de precizie, telefoane și ambalaje de produse alimentare, în care era ascunsă marfa.

La solicitarea procurorului, instanța a dispus arestarea preventivă a celor reținuți pentru 30 de zile. Complicele din Franța va fi dat în căutare internațională de poliție pentru extrădare în Moldova. Pentru contrabandă și vânzarea de droguri, aceștia riscă între 15 și 20 de ani de închisoare. Până la pronunțarea unei sentințe, aceștia sunt considerați nevinovați.