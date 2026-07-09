Bărbat, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru o crimă brutală comisă la Ungheni.

Un bărbat de 45 de ani a fost condamnat în primă instanță la 20 de ani de închisoare pentru omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime.

Potrivit acuzării, acesta ar fi bătut și sugrumat o femeie în propria locuință din municipiul Ungheni, iar ulterior a negat că ar fi ucis-o, transmite stiri.md.

Crima ar fi avut loc în noaptea de 2 martie 2026. Bărbatul se afla acasă împreună cu victima, iar cei doi ar fi consumat băuturi alcoolice. Ulterior, din motive care nu au fost stabilite, acesta i-ar fi aplicat femeii mai multe lovituri în diferite zone ale corpului, inclusiv în regiunea capului, după care ar fi sugrumat-o.

După cele întâmplate, bărbatul nu ar fi anunțat imediat oamenii legii.

Abia pe 3 martie, după ce mama sa a revenit acasă, inculpatul i-ar fi spus că în locuință se află o persoană fără semne de viață. Femeia a mers împreună cu fiul său în anexa locuinței, unde a găsit victima. Speriată, aceasta s-a dus la o vecină și a solicitat intervenția Serviciului 112.

La fața locului au ajuns un echipaj medical și angajații Poliției, care au constatat decesul femeii.

În timpul procesului, inculpatul nu și-a recunoscut vina. El a susținut că ar fi găsit victima fără semne de viață în locuința sa și că femeia ar fi fost ucisă de o altă persoană.

Procurorii susțin însă că au reușit să demonstreze în primă instanță că bărbatul a comis crima.

Inculpatul a mai fost condamnat anterior pentru mai multe infracțiuni. În 2004, acesta a fost condamnat pentru jaf, huliganism și vătămarea intenționată gravă a integrității corporale, iar în 2008 – pentru evadare din locurile de deținere și refuzul de a face declarații.

De asemenea, bărbatul a fost sancționat contravențional pentru injurie, vătămarea integrității corporale, huliganism nu prea grav, precum și pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice și apariția în astfel de locuri în stare de ebrietate.

În prezent, pe rolul instanțelor se mai află două cauze penale în privința acestuia, pornite pentru presupuse fapte de violență în familie și viol.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată. Până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.