10 Iulie 2026, 10:27
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Băiețelul care a fost electrocutat la Bălți se află la reanimare în stare gravă
Băiatul de șapte ani, care în seara zilei de 9 iulie a fos electrocutat în municipiul Bălți, a fost internat în stare gravă la secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic din Bălți.
Informația a fost confirmată de IPN prin intermediul purtătorului de cuvânt al instituției medicale, Andreea Galici.
Reamintim că sora băiatului, în vârstă de 11 ani, a decedat.
Potrivit informațiilor preliminare, copiii au fost electrocutați în curtea casei, cel mai probabil din cauza utilizării unui prelungitor defect.
Oamenii legii desfășoară o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.