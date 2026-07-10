Băiețelul care a fost electrocutat la Bălți se află la reanimare în stare gravă

Băiatul de șapte ani, care în seara zilei de 9 iulie a fos electrocutat în municipiul Bălți, a fost internat în stare gravă la secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic din Bălți.

Băiețelul care a fost electrocutat la Bălți se află la reanimare în stare gravă.