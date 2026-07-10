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ipn
10 Iulie 2026, 10:27
8 948
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Băiețelul care a fost electrocutat la Bălți se află la reanimare în stare gravă

Băiatul de șapte ani, care în seara zilei de 9 iulie a fos electrocutat în municipiul Bălți, a fost internat în stare gravă la secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic din Bălți.

Băiețelul care a fost electrocutat la Bălți se află la reanimare în stare gravă.
Băiețelul care a fost electrocutat la Bălți se află la reanimare în stare gravă.

Informația a fost confirmată de IPN prin intermediul purtătorului de cuvânt al instituției medicale, Andreea Galici.

Reamintim că sora băiatului, în vârstă de 11 ani, a decedat.

Potrivit informațiilor preliminare, copiii au fost electrocutați în curtea casei, cel mai probabil din cauza utilizării unui prelungitor defect.

Oamenii legii desfășoară o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.


Sursă
ipn
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