theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
20 Iulie 2026, 17:41
8 026
Copiază linkul
Link copiat

Aproape 21.0000 de țigarete de contrabandă, confiscate la Drochia

Polițiștii din Drochia au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea comerțului ilegal cu produse din tutun.

Aproape 21.0000 de țigarete de contrabandă, confiscate la Drochia.
Aproape 21.0000 de țigarete de contrabandă, confiscate la Drochia.

Ca urmare a unor acțiuni speciale de urmărire penală și pe baza informațiilor colectate, au fost efectuate percheziții autorizate la domiciliul a patru persoane cu vârste între 45 și 62 de ani, suspectate de vânzarea produselor din tutun fără documente de proveniență.

În timpul perchezițiilor, forțele de ordine au ridicat 20.980 de țigarete de diferite mărci, destinate comercializării ilegale.

Poliția continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica toate persoanele implicate în activitatea ilegală.

Poliția reamintește că vânzarea produselor din tutun fără documente care să ateste proveniența acestora este ilegală și atrage răspunderea conform legislației în vigoare.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici