Aproape 21.0000 de țigarete de contrabandă, confiscate la Drochia.

Polițiștii din Drochia au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea comerțului ilegal cu produse din tutun.

Ca urmare a unor acțiuni speciale de urmărire penală și pe baza informațiilor colectate, au fost efectuate percheziții autorizate la domiciliul a patru persoane cu vârste între 45 și 62 de ani, suspectate de vânzarea produselor din tutun fără documente de proveniență.

În timpul perchezițiilor, forțele de ordine au ridicat 20.980 de țigarete de diferite mărci, destinate comercializării ilegale.

Poliția continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica toate persoanele implicate în activitatea ilegală.

Poliția reamintește că vânzarea produselor din tutun fără documente care să ateste proveniența acestora este ilegală și atrage răspunderea conform legislației în vigoare.