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4 August 2026, 14:34
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Apartament transformat într-un loc destinat consumului de droguri: Proprietarul, reținut

Un bărbat de 53 de ani din Chișinău a intrat în atenția oamenilor legii după ce s-a stabilit că apartamentul său era folosit pentru consumul de substanțe narcotice.

Apartament transformat într-un loc destinat consumului de droguri: Proprietarul, reținut.
Apartament transformat într-un loc destinat consumului de droguri: Proprietarul, reținut.

Operațiunea a fost efectuată de angajații poliției și ai Procuraturii sectorului Ciocana, în cadrul măsurilor de combatere a traficului și consumului ilegal de droguri. 

În timpul percheziției la domiciliul bărbatului, oamenii legii au depistat mai multe dispozitive artizanale, destinate consumului de substanțe narcotice, precum și substanțe care, preliminar, au fost identificate drept PVP („sare”).

În momentul desfășurării acțiunilor de urmărire penală, în apartament se afla și concubina bărbatului, în vârstă de 49 de ani. Ambii au fost reținuți pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.

Potrivit oamenilor legii, în cazul recunoașterii vinovăției de către persoanele vizate, acestora le poate fi aplicată o pedeapsă sub formă de privare de libertate pe un termen de până la patru ani.

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