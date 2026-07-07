Alertă la Căușeni: Un incendiu de vegetație a izbucnit lângă un cimitir.

Un incendiu de vegetație a izbucnit marți, 7 iulie, în orașul Căușeni, în apropiere de un cimitir, iar pompierii IGSU intervin la fața locului pentru lichidarea flăcărilor.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:25, iar la fața locului au fost trimise două echipaje de pompieri. Aceștia au stabilit că o suprafață extinsă de vegetație uscată este cuprinsă de flăcări, transmite noi.md cu referire la realitatea.md.

La moment, pompierii lucrează pentru localizarea și lichidarea incendiului. Informația a fost precizată de Liliana Pușcașu, ofițer de presă al IGSU.