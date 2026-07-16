Adolescent de 16 ani, reținut după un furt dintr-un salon din Chișinău.

Angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au reținut un adolescent de 16 ani, bănuit că ar fi comis un furt dintr-un salon de servicii din Capitală, în noaptea de 15 spre 16 iulie.

Potrivit cercetărilor preliminare, suspectul ar fi pătruns în incinta salonului prin forțarea unui geam, de unde ar fi sustras patru laptopuri, o pereche de căști și un telefon mobil.

La momentul reținerii, toate bunurile sustrase au fost găsite asupra minorului și ridicate de polițiști pentru continuarea cercetărilor.

Adolescentul este cercetat penal de polițiștii Inspectoratului de Poliție Râșcani, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.