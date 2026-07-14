Administratorul unui restaurant de 19 ani a fost bătut cu cruzime la Râșcani.

În imaginile publicate pe rețelele sociale se vede cum tânărul este doborât la pământ, bătut cu pumnii și picioarele, precum și tras de păr, scrie unimedia.info.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Râșcani au inițiat o anchetă pe cazul bătăii dintr-un restaurant din oraș, unde administratorul localului, un tânăr de 19 ani, a fost agresat fizic de mai mulți bărbați. Unul dintre făptași a fost plasat în arest la domiciliu.

„Polițiștii Inspectoratului de Poliție Râșcani documentează un caz de huliganism, după ce, în noaptea de 29 iunie 2026, un tânăr de 19 ani ar fi fost agresat fizic de două persoane pe terasa unui local din oraș.

În urma sesizării, a fost inițiată urmărirea penală, iar unul dintre bănuiți a fost reținut și ulterior pus sub învinuire.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, polițiștii au administrat un șir de probe, fiind audiați martori, efectuate confruntări, examinată înregistrarea video și dispusă expertiza medico-legală.

La 1 iulie 2026, instanța de judecată a dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile”, au comunicat reprezentanții poliției.

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