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18 Iulie 2026, 11:30
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Accidentul rutier în Halkidiki: Ambasada Moldovei respinge acuzațiile și anunță acțiunile întreprinse

Ambasada Republicii Moldova în Grecia a anunțat că a oferit sprijin consular familiei celor decedați în urma unui tragic accident rutier în Grecia încă din primele ore după incident.

Accidentul rutier în Halkidiki: Ambasada Moldovei respinge acuzațiile și anunță acțiunile întreprinse.
Accidentul rutier în Halkidiki: Ambasada Moldovei respinge acuzațiile și anunță acțiunile întreprinse.

Totodată, instituția diplomatică spune că a contribuit la reducerea costurilor serviciilor funerare și a respins acuzațiile privind implicarea sa în stabilirea tarifelor, transmite rupor.md.

Potrivit declarației ambasadei, reprezentanții acesteia au menținut permanent legătura cu autoritățile elene, rudele familiei și operatorii implicați în procedurile de repatriere, oferind asistență în toate etapele soluționării situației.

La solicitarea apropiaților celor decedați, ambasada a furnizat contactele unei companii funerare elene, care deja se ocupa de transportul corpurilor și putea demara rapid procedurile necesare. Instituția a subliniat că rolul său s-a limitat la facilitarea contactului și obținerea permiselor prevăzute de legislația elenă, fără a interveni în stabilirea costului serviciilor sau în relațiile contractuale dintre familie și companie.

Ulterior, după ce familia a considerat că prețul propus este prea mare și a decis să apeleze la o firmă funerară din Republica Moldova, ambasada a ajutat la organizarea transferului procedurilor. De asemenea, la cererea familiei și cu sprijinul unui deputat al Parlamentului Greciei, au fost purtate negocieri cu operatorul grec, în urma cărora costul serviciilor deja prestate a fost redus de la aproximativ 1200 la 800 de euro.

Diplomații moldoveni au declarat că au respectat deciziile familiei în fiecare etapă și au contribuit la încheierea colaborării cu compania elenă după alegerea operatorului funerar din Republica Moldova.

Ambasada și-a exprimat regretul că tragedia este folosită în scopuri politice și a îndemnat cetățenii să obțină informații doar din surse verificate.

Reamintim că o familie de cetățeni ai Republicii Moldova a fost implicată într-un accident rutier grav miercuri seara în regiunea Halkidiki din Grecia. În urma coliziunii dintre un automobil și o autocisternă, au decedat mama, tatăl și copilul lor de șase luni. Fiica lor de șapte ani a suferit răni grave.

Sursă
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