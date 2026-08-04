Accidentul de pe șoseaua Chișinău-Orhei-Bălți: Șoferul autocarului se află la terapie intensivă.

Șoferul de autobuz care a fost rănit în urma unui accident pe traseul R-6 Chișinău — Orhei — Bălți se află în secția de terapie intensivă, în stare gravă.

Celelalte două persoane rănite au fost deja externați din spital, transmite moldova1.md.

După cum a informat vicedirectorul medical al instituției, Pavel Cristalov, în urma accidentului rutier, la spital au fost aduși trei oameni — un bărbat și două femei.

Șoferul autobuzului a fost internat în stare extrem de gravă. I s-a efectuat imediat o intervenție chirurgicală, după care a fost transferat la terapie intensivă. Potrivit medicului, starea sa rămâne gravă.

„În urma accidentului rutier, la spital au fost aduși trei pacienți: un bărbat și două femei. Bărbatul, șoferul autobuzului, a fost internat în stare extrem de gravă. I s-a efectuat imediat o operație. În prezent se află în secția de terapie intensivă, însă starea rămâne gravă”, a declarat Pavel Cristalov.

Cele două femei, care au suferit și ele răni în urma accidentului, au urmat tratament și au fost externate acasă, cu recomandări ulterioare din partea medicilor.

Circumstanțele producerii accidentului rutier se stabilesc.