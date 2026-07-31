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jurnal.md logojurnal
31 Iulie 2026, 12:34
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Accident la Ciocana: Un motociclist a ajuns la spital după impactul cu un Alfa Romeo

Un motociclist de 24 de ani a fost rănit și transportat la spital, după ce a fost implicat într-un accident rutier produs noaptea trecută la intersecția bulevardului Mircea cel Bătrân cu strada Ion Dumeniuc din Chișinău.

Accident la Ciocana: Un motociclist a ajuns la spital după impactul cu un Alfa Romeo.
Accident la Ciocana: Un motociclist a ajuns la spital după impactul cu un Alfa Romeo.

Potrivit informațiilor de ofițerul de presă al Direcției poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, accidentul s-a produs astăzi, în jurul orei 01:00, scrie jurnal.md.

Motociclistul de 24 de ani s-a ciocnit cu un automobil Alfa Romeo, condus de un tânăr de 22 de ani, la intersecția bulevardului Mircea cel Bătrân cu strada Ion Dumeniuc.

În urma impactului, motociclistul a suferit diverse traumatisme și a fost transportat la spital.

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