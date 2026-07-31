Accident la Ciocana: Un motociclist a ajuns la spital după impactul cu un Alfa Romeo

Un motociclist de 24 de ani a fost rănit și transportat la spital, după ce a fost implicat într-un accident rutier produs noaptea trecută la intersecția bulevardului Mircea cel Bătrân cu strada Ion Dumeniuc din Chișinău.

Accident la Ciocana: Un motociclist a ajuns la spital după impactul cu un Alfa Romeo.