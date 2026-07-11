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11 Iulie 2026, 09:14
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Accident grav la Sângerei: Un șofer a decedat, iar o femeie și un copil sunt internați în spital

În dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 03:20, Poliția a intervenit la un accident rutier produs pe traseul R-6, în apropierea satului Bilicenii Vechi din raionul Sângerei.

Accident grav la Sângerei: Un șofer a decedat, iar o femeie și un copil sunt internați în spital.
Accident grav la Sângerei: Un șofer a decedat, iar o femeie și un copil sunt internați în spital.

Potrivit informațiilor preliminare, un Ford condus de un bărbat de 62 de ani, care se deplasa din direcția Chișinău spre Bălți, din motive care urmează a fi stabilite, a părăsit partea carosabilă.

Șoferul a decedat la fața locului, iar soția acestuia, de 63 de ani, și o fetiță de 6 ani, pasagere în automobil, au fost transportate la Spitalul Raional Sângerei pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii documentează cazul și întreprind măsurile procesuale necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

Accident grav la Sângerei: Un șofer a decedat, iar o femeie și un copil sunt internați în spital

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