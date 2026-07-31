Accident grav în Italia: O moldoveancă a murit, iar fiica sa este în stare gravă.

Ministerul Afacerilor Externe confirmă că, în gravul accident rutier produs la 30 iulie 2026, în localitatea Lugagnano Val d’Arda, Italia, au fost implicate două cetățene ale Republicii Moldova, mamă și fiică.

Din nefericire, una dintre acestea a decedat în urma traumelor suferite. Cealaltă este internată în stare gravă în secția de terapie intensivă a Spitalului din Piacenza, comunică MAE, informează tvrmoldova.md.

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano este în contact permanent cu autoritățile italiene competente și cu membrii familiei, acordând asistența consulară necesară, în conformitate cu competențele sale.

Potrivit informațiilor comunicate de familie autorităților consulare, persoana decedată deținea și cetățenia italiană și urmează să fie înmormântată în Italia.