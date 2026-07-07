A atacat o vânzătoare pentru trei ciocolate: Un bărbat din Capitală, condamnat la aproape 7 ani de închisoare.

Judecătoria Chișinău a pronunțat sentința împotriva unui bărbat de 47 de ani care a atacat o vânzătoare cu un cuțit pentru trei ciocolate și o sumă mică de bani.

Potrivit Procuraturii municipiului, pentru această infracțiune atacatorul a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare, scrie rupor.md.

Atacul a avut loc în seara zilei de 9 mai 2026, într-un magazin alimentar din centrul capitalei. Potrivit materialelor dosarului, bărbatul a intrat în magazin, a pătruns după tejghea și a amenințat vânzătoarea cu un cuțit, cerându-i să-i dea încasările. După ce femeia i-a spus că în casă nu sunt bani, agresorul a luat de pe raft trei batoane Snickers, a apucat-o de păr și a trântit-o la podea pentru a-i împiedica orice rezistență. Ulterior, a deschis singur casa de marcat, a sustras 157 de lei și a încercat să fugă.

Victima a reușit să apese butonul de alarmă, astfel că atacatorul a fost reținut pe loc de angajații unei firme private de pază, care au sosit la fața locului la apel. În timpul procesului, bărbatul și-a recunoscut pe deplin vina și a declarat că regretă cele făcute. Procuratura precizează că sentința pronunțată poate fi atacată în instanța superioară.