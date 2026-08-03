73 de accidente cu implicarea trotinetelor electrice s-au produs de la începutul anului în Moldova.

De la începutul anului 2026, angajații poliției au înregistrat 1.667 de încălcări comise de conducătorii de trotinete electrice.

În același timp, 301 persoane au fost reținute pentru conducerea transportului în stare de ebrietate, anunță poliția.

Cele mai multe încălcări au fost înregistrate la Chișinău — 1.248 de cazuri. Dintre acestea, 195 de șoferi au condus trotinete electrice după consumul de alcool.

În aceeași perioadă, pe drumurile din țară au avut loc 73 de accidente rutiere în care au fost implicate trotinete electrice. În urma accidentelor, două persoane au murit, iar alte 54 au fost rănite.

În Capitală au fost înregistrate 38 de accidente rutiere, în care au fost afectate 23 de persoane.

Polițiștii precizează că, în fiecare zi, desfășoară activități preventive și de control menite să reducă numărul accidentelor și să crească siguranța traficului rutier.

Oamenii legii le reamintesc utilizatorilor de trotinete electrice să respecte regulile de circulație, să aleagă o viteză sigură, să folosească echipament de protecție, să nu se lase distrași de telefonul mobil în timpul deplasării și, în niciun caz, să nu conducă trotineta în stare de ebrietate.

„Siguranța începe cu responsabilitatea fiecăruia. O clipă de neatenție poate schimba viața”, au reamintit polițiștii.