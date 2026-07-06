27 de conducători de trotinete electrice, depistați în stare de ebrietate în weekend.

Poliția a efectuat în weekend controale în toată Moldova și a depistat 27 de persoane care se deplasau pe biciclete, trotinete electrice și triciclete electrice, fiind în stare de ebrietate.

Potrivit autorităților, contravenienților li se pot aplica amenzi mari sau arest, transmite rupor.md.

Poliția a precizat că, în zilele de sâmbătă și duminică, inspectorii au depistat 27 de persoane care circulau pe drumuri cu biciclete, trotinete electrice și triciclete electrice după ce au consumat alcool. Cazul cel mai grav a fost înregistrat în raionul Strășeni, pe traseul R-1, în satul Bucovăț. Acolo, oamenii legii au oprit un bărbat de 47 de ani care conducea o tricicletă electrică, iar aparatul a indicat în aerul expirat o concentrație de 1,63 mg/l alcool.

Legislația prevede sancțiuni pentru astfel de încălcări. Contravenienții se pot alege cu o amendă de până la 12.500 de lei sau arest de la 10 până la 15 zile.

Poliția subliniază că astfel de raiduri și verificări pe drumuri vor continua în toate regiunile republicii. Polițiștii intenționează să tragă la răspundere fiecare șofer aflat în stare de ebrietate, indiferent de mijlocul de transport pe care îl conduce.