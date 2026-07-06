theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
6 Iulie 2026, 14:26
5 275
Copiază linkul
Link copiat

27 de conducători de trotinete electrice, depistați în stare de ebrietate în weekend

Poliția a efectuat în weekend controale în toată Moldova și a depistat 27 de persoane care se deplasau pe biciclete, trotinete electrice și triciclete electrice, fiind în stare de ebrietate.

27 de conducători de trotinete electrice, depistați în stare de ebrietate în weekend.
27 de conducători de trotinete electrice, depistați în stare de ebrietate în weekend.

Potrivit autorităților, contravenienților li se pot aplica amenzi mari sau arest, transmite rupor.md.

Poliția a precizat că, în zilele de sâmbătă și duminică, inspectorii au depistat 27 de persoane care circulau pe drumuri cu biciclete, trotinete electrice și triciclete electrice după ce au consumat alcool. Cazul cel mai grav a fost înregistrat în raionul Strășeni, pe traseul R-1, în satul Bucovăț. Acolo, oamenii legii au oprit un bărbat de 47 de ani care conducea o tricicletă electrică, iar aparatul a indicat în aerul expirat o concentrație de 1,63 mg/l alcool.

Legislația prevede sancțiuni pentru astfel de încălcări. Contravenienții se pot alege cu o amendă de până la 12.500 de lei sau arest de la 10 până la 15 zile.

Poliția subliniază că astfel de raiduri și verificări pe drumuri vor continua în toate regiunile republicii. Polițiștii intenționează să tragă la răspundere fiecare șofer aflat în stare de ebrietate, indiferent de mijlocul de transport pe care îl conduce.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici