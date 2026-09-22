24 de stejari, tăiați în raionul Criuleni: Prejudiciul a fost estimat la peste 45.000 de lei.

În Republica Moldova, inspectorii de mediu au depistat defrișarea ilegală a fâșiilor forestiere de protecție în comuna Hîrtopul Mare.

Prejudiciul cauzat mediului a depășit 45.000 de lei, iar materialele dosarului au fost transmise procuraturii.

Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, o razie nocturnă a inspectorilor de mediu în comuna Hîrtopul Mare, raionul Criuleni, a permis stoparea tăierii ilegale a fâșiilor forestiere amplasate pe terenuri agricole, scrie rupor.md.

Potrivit informațiilor Inspectoratului pentru Protecția Mediului, făptașii au tăiat 24 de stejari. Diametrul arborilor tăiați variază între 12 și 52 de centimetri, iar volumul total al masei lemnoase extrase ilegal a constituit 13,88 metri cubi. Prejudiciul preliminar cauzat mediului a fost estimat de specialiști la 45.140 de lei.

Materialele colectate de inspectori au fost transmise Procuraturii raionului Criuleni pentru evaluare juridică și întreprinderea măsurilor ulterioare. Autoritățile locale din Hîrtopul Mare au primit indicația de a lua în evidență lemnul rămas și de a intensifica controlul asupra conservării fondului forestier.

Instituția amintește că orice tăiere a arborilor fără autorizație oficială este ilegală și atrage răspundere strictă.